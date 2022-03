"No me parece correcto que Occidente cancele automáticamente la colaboración con músicos rusos. La mayoría es gente que no tiene nada que ver con Putin o que no tienen buena opinión de él", afirmó el director de orquesta y pianista, en declaraciones al diario alemán Berliner Morgenpost.

Para el maestro, la exclusión sí es correcta, en cambio, cuando se trata de "entusiastas de Putin", que no se distancian del presidente ruso ni en la actual "situación de guerra".

El argentino califica además la invasión de Ucrania por parte de Rusia de "acto inhumano" y "asesino", ante el que no pueden mantenerse posiciones "neutrales".

Barenboim, quien es director titular de la Staatsoper Unter den Linden, la ópera nacional de Berlín, dirigirá este domingo un concierto por la paz de carácter benéfico al frente de su orquesta, la Staatskapelle, cuya recaudación irá al Fondo Humanitario para Ucrania de la ONU.

La Staatsoper unter den Linden anuló esta semana el concierto previsto con la soprano Anna Netrebko, que debía intervenir en junio en la ópera "Turandot", uno de los platos fuertes de la presente temporada; la soprano rusa, notoria entusiasta de Putin, es una de las personalidades del ámbito musical con las que se han suspendido todos los conciertos en Alemania.

La Bayerische Staatsoper, ópera nacional de Baviera, dio por terminada esta semana toda colaboración con el director de orquesta Valeri Guérguiev, al que se había instado repetidamente a distanciarse de Putin y condenar la invasión de Ucrania. A la decisión de Baviera siguieron cancelaciones en cascada de otros compromisos en el país, tanto de Netrebko como de Guérguiev.