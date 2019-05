Batwoman: el primer trailer nos presenta a una heroína distinta

Gracias a su reinvención en la saga New 52 (2010-2015), este personaje no tardó en ganar reconocimiento por los lectores de cómics -a tal punto que suele ser una de las más personificadas en las convenciones de cosplay-. Y su éxito no es casualidad: se trata de una heroína que se ajusta a los tiempos que corren. ¿Por qué? Ella no emula los métodos ni mantiene las mismas restricciones morales que el vigilante de Gotham. Además es la primera en representar a la comunidad LGBT.

En el primer trailer de la serie que emitirá Warner Channel, las imágenes dejan en claro que se respetará el camino que Kathy Kane (Ruby Rose) recorre hasta utilizar un murciélago en su pecho y se mantendrá la visceralidad que la destacó en las viñetas. "Piensan que soy él. No estoy dispuesto a dejar que un hombre se acredite por el trabajo de una mujer", asegura comparan sus logros con los del mítico paladín. Eso es un buen indicio.

Batwoman - Trailer serie

ADEMÁS:

450.000 firmas piden que HBO rehaga el final de "Game of Thrones"

El invierno se acerca: el genial video de La Mona Jiménez a lo "Game of Thrones"