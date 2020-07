Belén Francese contraataca a sus 9 vecinos contagiados de coronavirus: "Este virus es algo superio

Esta mañana, cuando varios medios informaron sobre 9 infectados en el edificio en el que vive Francese, el repudio de varios habitantes de las Torres de Arcos de Polo (Belgrano) se recrudeció. Frente a estas críticas, la autora de Pequeña Belén (no) Ilustrada salió a dar su descargo en Intrusos: “Aprendí que el virus saca lo mejor y lo peor de cada uno. Me da bronca tener que explicar que primero se contagió el encargado, después su compañero. Es una ruta de contagio. ¿Y qué solucionás con eso? Se trata de algo superior”.

Y agregó: “Me están difamando con cosas que no pasaron como que no llevaba barbijo”.

“Una vez que me enteré que estaba contagiada yo no salí de mi casa. Antes, yo siempre admití que bajé y me saqué unas fotos. Después inventaron un montón de cosas: que patiné por el edificio, que iba tosiendo como una contagiadora serial. No sé cuál es la locura que generó en estas personas”, aseguró.

Durante un pasaje de la entrevista, Guido Zaffora le preguntó a Belén sobre una mujer que habría publicado tuits muy violentos dirigidos a su irresponsabilidad. Y la respuesta fue contundente: “No la conozco. Empecé a ver todo esto y me dije: ¿Quién es? Y no es por ningunear. Yo hago teatro todo el año, a la pileta habré ido dos veces. La gente que tuiteó no la conozco, por ahí vieron el minuto de fama. Otra cosa: vos me ves a mí en infracción, y no me decís nada. ¿Y vas a la tele?"

Por otra parte, más allá de este escándalo, Francese explicó cuál es su prioridad en este momento: “Yo sigo conmocionada, todavía falta el resultado de su pareja. No es fácil el proceso, es algo nuevo. No se sabe cómo los vas a fumigar. Todo esto no ayuda. Mi prioridad ahora es que mi mamá y mi pareja estén bien. Yo asistía a mi mamá porque viuda, está sola. Le llevé alimentos y dinero. Explíquenme el delito que hice”.

