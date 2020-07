¡Se pudrió todo! Fabián Cubero denunció penalmente a Nicole Neumann

La modelo le negó ver a sus hijas y el ex futbolista terminó radicando una denuncia contra su ex esposa en la comisaría de Pacheco. Además, ella le pidió a Mica Viciconte, actual pareja de él, que se haga un hisopado por Covid-19

Un nuevo capítulo para una guerra que parece no tener fin. Fabián Cubero y Nicole Neumann otra vez son noticia por cuestiones que nada tienen que ver con sus profesiones. El ex futbolista de Vélez denunció penalmente a la modelo en una comisaría del Talar de Pacheco luego de que ella no le permitiera ver a sus hijas.