Belén Francese molesta con Georgina Barbarossa

"Mi lugar lo tomaba Belén Francese porque yo no podía seguir. Y entonces, Georgina se bajó porque dijo: ‘Belén no va a vender’", reveló Nazarena.

Al enterarse, Francese salió a opinar. "No lo puedo creer, estoy sorprendida, me impresiona mi fama diría mi comadre Moria Casán. Es un comentario muy mala leche de Georgina al decir eso de una compañera. Me duele porque yo tengo buena onda con ella, y gracias a Dios muchas ofertas laborales", sostuvo la actriz.

Por último, Francese sentenció: "Los buenos productos y grandes producciones venden entradas, además de personajes que la gente ama. Ella lo debería saber con tantos años de trayectoria. Fue muy mala leche decir eso. No me quiero enojar del todo porque no tengo filtro".