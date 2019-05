Benjamín Torres, otro miembro del "clan" de Lolita, se lanza como cantante 

“Cuando decidí apostar de lleno a esta carrera artística primero se lo conté a mi mamá y ella me dio un consejo de mi abuela, Lolita, que fue: ‘¿Querés cantar? ¡Cantá! ¿Querés actuar? ¡Actuá! Preparate’. Y eso fue lo primero que hice: prepararme. El consejo de mi abuela, que pasó de generación en generación, es lo más importante y por eso yo no dejo de estudiar, de prepararme. Y estoy muy feliz que toda mi familia me acompañe desde el primer día que tomé la decisión de dedicarme a esto”, dice el joven de 20 años, que lanza su carrera con su primer tema (perteneciente a su primer EP) y videoclip: “Te pido que no”.

Disfrutalo, a continuación: