Benjamín Vicuña habló sobre la muerte de su hija y cómo salió adelante

“Es un tema profundo. Yo tengo una formación a la fuerza, o no, pero católica y cristiana del colegio, de muchos años”, contó.

Y agregó: “Luego, por los golpes de la vida y por los acontecimientos que todos conocemos, perdí la fe con la misma fuerza con la que me la inculcaron. Pero así y todo creo que hoy, sobre todo en momentos de profundo dolor, la fe sigue estando y es una gran ayuda en mi caso”.

Y a la hora de hablar sobre como pudo salir de ese momento y de la manera en la que pudo volver a creer en algo, el actor dijo: “El dolor y el duelo son absolutamente personales. No hay una receta. Se extraña a morir, pero con amor y fe se reconstruye. El dolor puede transformarse en una sonrisa. El tiempo es todo. Pero la vida, Dios y la naturaleza te dan cosas maravillosas”.

Vicuña es chileno pero desde su relación con Pampita y ahora con la China Suárez, más su trabajo constante en el país, está muy comprometido con la realidad social por la que atraviesa Argentina y no le escapó al comentario de lo que piensa.

Vicuña fue muy contundente a la hora de hablar como el aumento de servicios en los últimos años afectó a muchos en Argentina. “Sé lo difícil que es llegar a fin de mes. Los tarifazos se fueron a las nubes. Eso se traduce al enojo y la rabia de la gente”, contó.

Pero también se hizo tiempo para hablar de lo que fue la dura historia en su país con tantos años de dictadura y criticó a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que se prolongó entre 1973 y 1990 y dejó más de tres mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

“Las personas que dicen que la dictadura en Chile no fue brutal son unos negadores. De hecho produje un documental que se llama Chile Imágenes Prohibidas con mucho material, algunas imágenes no se habían visto en ningún lado, entrevistas con familiares que siguen esperando a sus familiares”, mencionó en Modo Sábado. “Son cosas que realmente te emocionan. Es responsabilidad de nosotros que no se pierda, que se instale la memoria y no se vuelva a repetir”, agregó.

El actor siempre comprometido no esquivó ningún tema y mostró su entereza para salir adelante.

