"Soy Covid positivo, estoy asintomático. Me hice el hisopado ayer a la tarde y hace una hora me llamaron de la producción de Bienvenidos a bordo y me pasaron el resultado", contó Drago.

El modelo, que se luce en el programa de Kaczka y ganó muchos fans en las redes sociales, dijo que no está temeroso, que se siente bien y que está en su casa, completamente aislado.

A pesar de estar separado desde hace algunos meses, Drago convive bajo el mismo techo con su ex, Bárbara Cudich, debido a las circunstancias impuestas por la pandemia de coronavirus. Ambos son padres de Luka y Lola. "En estos días, por precaución, no vi a mis hijos", aclaró.