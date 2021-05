Billboard Music Awards 2021: estos fueron los ganadores

Los Premios Billboard están basados en ventas digitales, álbumes, reproducciones de radio y streaming como así también el social media. Este año se entregaron 51 categorías.

Entre los premios especiales, Pink recibió el “Icon Award” de la mano de Bon Jovi. La cantante fue acompañada por su hija de 9 años en el escenario, mostrando sus poderosas habilidades gimnásticas mientras ambas giraban en el aire en una actuación asombrosa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard Music Awards (@bbmas)

Drake fue honrado como el artista de la década con el “Artist Decade Award “, quien amplió el domingo su récord como el ganador más condecorado en la historia de estos premios con 29 victorias. Caminó al escenario afuera del Teatro Microsoft en Los Ángeles con su hijo Adonis de la mano.

Bad Bunny resultó ganador de tres premios incluyendo “Top Latin Artist”, premio que agradeció a sus fans del mundo y a su gente latina. Además Karol G recibió el premio “Top Latin Female” y Eslabón Armado al mejor dúo/ grupo latino.

El grupo canadiense The Weeknd fue el más premiado de la ceremonia, con diez premios. Sus galardones incluyeron mejor artista, mejor artista masculino, mejor canción del Hot 100 por “Blinding Lights” y mejor álbum de R&B por “After Hours”.

Billboard (1).jpeg The Weeknd se llevó a casa múltiples premios en los Billboard Music Awards 2021, incluidos Mejor Artista, Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Hot 100. Billboard

El fallecido rapero Pop Smoke también fue un gran ganador: obtuvo póstumamente cinco honores, entre ellos a mejor artista nuevo y mejor artista de rap, mientras que su debut “Shoot for the Stars, Aim for the Moon” ganó mejor álbum de rap y mejor álbum Billboard 200, que su madre aceptó en su nombre.

Otro rapero fallecido fue homenajeado durante el programa. Antes de presentar la mejor canción de rap para DaBaby, Swizz Beatz dedicó un momento a aquellos que murieron recientemente en el hip hop, incluido su amigo cercano y colaborador DMX.

Además el rapero y activista de Houston Trae the Truth, que recibió el premio Change Maker, terminó su discurso con una poderosa frase: "Todavía necesitamos justicia para Breonna Taylor".

BTS también recibió cuatro galardones y cantó, y la cantante emergente Gabby Barrett obtuvo tres premios, incluyendo a mejor artista country femenina y mejor canción country por su éxito "I Hope", cuyo remix con Charlie Puth ganó mejor colaboración.

La velada contó con varias performances cómo la de AJR, Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, Duran Duran, Karol G, Pink y The Weeknd, entre otros. El cierre estuvo a cargo de los Jonas Brothers.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard Music Awards (@bbmas)

Estrellas como Taylor Swift, Lady Gaga y Kanye West ganaron premios pero no estuvieron presentes para recibirlos. Machine Gun Kelly, quien comenzó haciendo rap pero recientemente ha tenido éxito en las listas de rock, ganó mejor artista de rock y mejor álbum de rock.

megan-y-rapero-1621844180.jpeg

“Lancé mi primer mixtape hace 15 años y este es el primer escenario grande al que me han invitado a recibir un premio”, dijo el músico, quien besó a su novia, la actriz Megan Fox, antes de subir al escenario.