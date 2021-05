En las fotos, la ganadora de los Grammy, que generalmente aparece en público vestida con ropa 'oversize', luce un corsé hecho a medida, ropa interior y medias transparentes. "Me encantan estas fotos y me encantó participar en esta sesión de fotos. Hacé lo que quieras cuando quieras. A la mierda todo lo demás", escribió Eilish.

"Lo importante es lo que te hace sentir bien", se lee en la portada de la revista.

La cantante, de 19 años, también concedió a British Vogue una extensa entrevista durante la cual reveló, entre otras cosas, que había sido víctima de abuso cuando era más joven.

La entrevista exclusiva con la artista desvela el trasfondo que hay detrás de esta transformación de este icono, aunque en un adelanto se puede leer: "Voz de una generación. Avatar de la mega fama de Internet. Reacio ícono del movimiento body positive”.

Su nueva apariencia devuelve al espectador la responsabilidad de considerar sus propios prejuicios. 'No me conviertas en un modelo a seguir porque yo te excite', asegura".

Esta abrumadora imagen pública lleva a la cantante a reflexionar en la entrevista sobre elecciones personales, miedos, el cuerpo de las mujeres, el consentimiento y, sobre todo, la confianza. "Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo", explica la cantante a la revista, " Y yo ya no voy a permitir que me posean".

Las fotos gustaron mucho a sus aficionados y seguidores: la foto de la cantante reunió 17 millones de likes en pocas horas.

La semana pasada, Eilish anunció su segundo álbum. "Happier Than Ever" saldrá a la venta el 30 de julio, según compartió en Instagram el pasado martes. "Esto es lo que más me gusta haber creado y estoy muy emocionada y nerviosa y no puedo esperar a que lo escuchen", escribió Eilish.

El álbum debut de la cantante, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", fue lanzado en marzo de 2019, se convirtió en un éxito mundial y ganó múltiples Grammys, entre otros premios.