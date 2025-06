La denuncia de un ex Gran Hermano al PAMI tras la muerte de su padre

Joel denunció lo sucedido apuntando directamente contra PAMI, obra social que tardó cinco meses en entregar un insumo médico vital para el bienestar de su padre. "Estos son los catéteres que pedimos en enero de este año, que le correspondían a mi papá por ser paciente oncológico. Llegaron el día que mi papá se murió. Tardaron cinco meses en llegar", contó Joel, a través de sus redes sociales.

"Estos catéteres no le iban a salvar la vida, mi viejo se iba a morir seguramente, pero esto le iba a ayudar a mejorar su calidad de vida", compartió el ex participante del reality show de Telefe, visiblemente conmovido por la lamentable pérdida que sufrió en los últimos días. Y no es para menos, entendible...

"Con mi familia estuvimos hablando y queríamos donar todos estos catéteres, que son más de 600, valen una fortuna, son sondas urinarias para uso intermitente. Si hay alguna persona entre mis seguidores que los necesite, acá están", anunció Ledesma, en un humanitario gesto solidario para quien pueda necesitarlos. "Sé que hay mucha gente que los necesita y que son muy caros. Este es un regalo para ustedes, y sé que mi viejo estaría feliz de que los esté usando alguien que le sirvan".

LA CONMOVEDORA DESPEDIDA DE JOEL A SU PADRE

"Estoy orgulloso de vos. El ser humano más imperfectamente perfecto que conocí en mi vida, mi propio papá. Nadie que haya compartido un rato con vos se olvidará de tu mirada tan profunda y expresiva. Recorriste el mundo plantando sueños y regalando alegrías con tu guitarra”, expresó Joel, tras el fallecimiento de su padre.

Joel Ojeda, posteo muerte padre.jpg La despedida de Joel a su padre, en redes sociales.

“¿Quién me va a prender el fuego del asado en la obra? ¿Y quién me va a cebar esos mates tan ricos que solamente vos sabés hacer? Te amo con toda mi alma y te amaré hasta el último día de mi vida cuando nos volvamos a encontrar”, manifestó Ojeada, en una cálida y sentida publicación, en su cuenta de Instagram.