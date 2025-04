Bizarrap confesó que la sesión que grabó con Shakira fue la más complicada

“Como ella sabe bastante del tema, pide muchos cambios y es más perfeccionista que yo”, dijo el joven productor argentino en una extensa entrevista.

De acuerdo con las declaraciones del productor detrás del éxito, esta grabación fue hasta ahora la que más tiempo le ha demandado trabajando frente a su computadora en la que hace sus mezclas musicales. “Incluso el mismo día que se lanzó la canción estuve en el teléfono con ella haciendo arreglos”, contó.

"Me volviste loco"

“Ella sabe de producción y conoce mucho, ¿viste? Es como que me pidió más de lo que creía que podía dar, encima yo también soy superperfeccionista, pero ella, creo que más todavía. Yo se lo dije, ¿viste? Me volviste loco”, así respondió en entrevista con El tribuno podcast.

Y continuó: “De hecho hasta el día de eso lo dije una vez, que el mismo día que sacamos la canción seguíamos editando, seguíamos en llamada con Shakira. Editando la canción, cambiando Y Shakira iba dando el okay. Aunque existieron veces que tuvimos que debatir para llegar a acuerdos. En ocasiones hay que negociar, ¿viste? Y es algo gracioso con Shakira porque a veces me dice, bueno, está bien deja eso, pero quita lo otro, o añade esto. Luego como que su instinto o experiencia la hace pensar y comienza a decir deja esa parte, pero esta parte me la cambias. Hicimos muchísimo eso”.

Los paquetes premium más elegidos para ver a Shakira en Chile

La llegada de Shakira a Santiago de Chile con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour reavivó el fanatismo en Argentina y disparó la venta de paquetes turísticos, con opciones que combinan vuelos, hotelería de primer nivel y desayuno incluido.

Las búsquedas aumentaron más del 400% en Despegar, y se espera un importante flujo de viajeros del 3 al 8 de abril.

Entre las propuestas más elegidas para partir desde Argentina hacia la capital chilena figuran paquetes de 5 noches que incluyen vuelo directo ida y vuelta, hotel 4 estrellas y desayuno, con tarifas por persona que parten desde los $747.510:

• Paquete 1: $747.510 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, hotel 4 estrellas con desayuno incluido.

• Paquete 2: $809.373 por persona. Alojamiento 4 estrellas con desayuno, piscina y gimnasio.

• Paquete 3: $844.730 por persona. Hotel 4 estrellas con piscina, gimnasio y terraza.

Además del recital previsto en el Parque Estadio Nacional de Santiago, los turistas argentinos aprovechan la diferencia cambiaria y la proximidad para sumar paseos de compras y turismo en la ciudad.

La gira de Shakira ya impactó en los destinos donde se presentó. En Barranquilla (Colombia), las búsquedas de vuelos aumentaron 80%, y en Río de Janeiro (Brasil) el salto fue del 67%. En todos los casos, se reportaron ocupaciones hoteleras de entre el 75% y el 90%.