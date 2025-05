Karina Jelinek cruzó a Leonardo Fariña y reavivó un viejo escándalo

Karina Jelinek no se quedó callada ante las recientes declaraciones de su exesposo, Leonardo Fariña, quien calificó su matrimonio como "la peor etapa" de su vida y desaconsejó casarse con alguien como ella. La modelo respondió con contundencia, expresando su indignación y recordando los momentos difíciles que vivió durante su relación.

En una entrevista televisiva, Fariña afirmó: "La peor etapa de mi vida. A nadie le recomiendo casarse con Karina Jelinek o estar en una tapa de revista" . Estas palabras no pasaron desapercibidas para Jelinek, quien utilizó sus redes sociales para expresar su descontento: "¿Cómo le van a hacer esa pregunta? ¡Atrasan! Me comparan con una Ferrari, ¡no soy una cosa! Tampoco recomiendo que se casen con vos, Leo. Lo dejo a tu criterio" .

Además, en declaraciones a Radio Rivadavia, Jelinek profundizó en su malestar: "No solamente me mintió a mí y me estafó en todos los sentidos, económico y sentimental, sino a todo el país, si nos ponemos a pensar y analizar detenidamente" . Recordó que durante su matrimonio confió plenamente en Fariña, le prestó dinero que nunca le fue devuelto y sufrió infidelidades.

La modelo también destacó su independencia económica y trayectoria laboral: "Yo trabajo desde los 16 años, siempre me mantuve sola y ayudé a mis padres. No necesito salir con alguien que tenga plata" .

Este nuevo capítulo en la relación entre Jelinek y Fariña reaviva viejas tensiones y pone en evidencia las heridas no cicatrizadas de una historia que, pese al paso del tiempo, sigue generando controversia en el ámbito mediático argentino.

Casamiento y escándalo

Karina Jelinek y Leonardo Fariña se casaron en abril de 2011 en una fastuosa ceremonia en el Hotel Alvear, con 300 invitados, prensa y glamour de sobra. En aquel momento, la modelo brillaba en la televisión y él se presentaba como un joven empresario exitoso, aunque poco se sabía realmente de su actividad.

Pocos meses después comenzaron los rumores de crisis, que terminaron en una separación turbulenta en 2012. En 2013, la vida de Fariña dio un vuelco total cuando fue involucrado en la llamada "ruta del dinero K" que involucraba al empresario Lázaro Báez, y su figura pasó de los programas de chimentos a los tribunales federales.

Jelinek, por su parte, siempre se desligó de las actividades de su ex. En múltiples entrevistas aseguró haberse sentido “engañada”, y repitió una frase que quedó en la memoria colectiva: “Lo dejo a tu criterio”, cuando en vivo le preguntaron si creía que Fariña había cometido delitos.

La separación se hizo pública a fines de 2012, cuando ya circulaban rumores de infidelidades y tensiones. Pero la ruptura definitiva y más mediática ocurrió en 2013, cuando Fariña quedó envuelto en la investigación.