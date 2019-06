Black Mirror White Christmas Trailer

Tres historias en una, con Jon Hamm (Mad Men) como protagonista. Todo arranca con un joven que recurre a un consejero amoroso a distancia para tratar de tener más éxito en sus conquistas. Sigue con un mundo en el que las personas pueden tener un clon que hace todo lo que se le ordena y finaliza con en el bloqueo de personas símil redes sociales, pero en carne y hueso.

4 | The National Anthem | S01E01

Black Mirror Plot Trailer (National Anthem)

Con este capítulo empezó todo. El primer ministro de Reino Unido tiene que tomar una decisión desesperada: para que unos secuestradores liberen a la princesa Susannah, tiene que mantener relaciones sexuales con un cerdo mientras todo el país ve el acto por televisión. En este episodio se sientan las bases de lo que sería la serie: la oscuridad y la paranoia generada por la tecnología.

3 | Be Right Back | S02E01

Be Right Back - Teaser

Tras la muerte de Ash, Martha recibe información a través de una amiga acerca de un nuevo servicio que permite contactar con los muertos. Para esto se necesita que el difunto haya mantenido una alta actividad en las redes, y Ash era un adicto. El sistema es capaz de ofrecer conversaciones de voz, algo muy perturbador. Finalmente se le ofrece una tercera opción experimental: la creación de un clon robótico. El combo perfecto: ciencia ficción, sentimientos por doquier y el limite ético de hasta donde se puede "jugar" con la tecnología. El episodio más doloroso de toda la serie.

2 | White Bear | S02E02

Black Mirror | White Bear Trailer

Una mujer despierta sin recordar quién es. No sabe dónde está. Las personas del "barrio" la filman con sus celulares. Gente disfrazada la persigue intentando matarla. Un solo lugar parece seguro: White Bear. Pero como la mayoría de las veces en Black Mirror no todo es lo que parece. Al ritmo frenético y la tensión que crece escena a escena se suman falsos aliados para construir una versión 2.0 del ojo por ojo de la ley de Talión y un peligrosos sentido de justicia.

1 | The Entire History of You | S01E03

The Entire History of You

Las personas pueden grabar todo lo que hacen, ven o escuchan y reproducirlo en cualquier otro momento del día. ¿Cómo? Un microchip colocado en la cabeza graba todos los recuerdos para que los repitamos una y otra vez. Algo tan simple, como peligroso. Liam sospecha que su esposa le fue infiel, y utiliza el microchip para repasar todos sus movimientos y convencerse a sí mismo de que sus dudas tienen bases fácticas. La ciencia ficción explora el apetito actual por saber y compartir todos los fragmentos de nuestras vidas a la vez que más allá de todos los avances tecnológicos a los que la humanidad pueda acceder, ciertas actitudes, como los celos, encontrarán la forma de destruirnos.