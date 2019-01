El gran cambio se dio a partir de Iron Man (2008), un film que convocó al público masivamente a pesar de no tener en el póster a un héroe tan popular como Batman, Superman o Spider-Man. Y, ahora, este apoyo de los espectadores a este universo fantástico se podría trasladar a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que acaba de anunciar las siete nominaciones de Black Panther (2018).

¿Lo más destacado? Además de sus candidaturas en rubros como música, vestuario y producción, el Rey de Wakanda se podría convertir en el primer título de esta suerte de "subgénero" en obtener el Oscar a Mejor Película.

Inevitablemente, este anuncio invita a preguntar: ¿se trata de la mejor producción de superhéroes hasta la fecha? La mayoría de los críticos y los espectadores no consideran a la realización de Ryan Coogler como una obra maestra. Incluso, cualquier ranking la ubica debajo de otros títulos como Batman - El Caballero de la Noche (The Dark Knight, 2008) o Capitán América: El Soldado de Invierno (Captain America: The Winter Soldier, 2014).

Sin embargo, este hit marvelita tiene muchas de las cosas que buscan quienes votan antes de la ceremonia. No solo nos referimos a sus cuestiones técnicas como su maravillosa imaginería visual o la excelencia de las actuaciones sino a temáticas que no suelen ponerse sobre el tapete en este tipo de películas como el racismo, la diferencia de clases y la necesidad de un pueblo de construir su identidad. En ese sentido, Black Panther tiene todo para ganar.

ADEMÁS:

Harrison Ford sorprende con su calza en plena calle

Avengers 4: Thanos también se sumó al #10YearChallenge