En ese contexto, el actor Josh Brolin, que prestó su voz y sus facciones al villano Thanos en Avengers Infinity War y en varias de las películas de Marvel Studios, decidió que era hora de que el poseedor del Guantelete del Infinito mostrara lo suyo.

"Wow. Ya han pasado diez años. Miro a mi yo de entonces y no puedo creerlo: nada de disciplina, ese pelo, incluso el collar. Ja ja. No sé en qué estaba pensando. Los suplementos alimenticios correctos, escuchar el Podcast Super Soul Sunday y seguir los consejos de David Goggins me han llevado por el camino correcto. Mi cabeza ahora está en otro lugar diferente. Realmente me gusta la mitad de la gente a la que he conocido. Solo el 50%. Sí, la mitad", escribió Brolin utilizando una foto que tiene su historia.

Se trata de una fotografía que Dwayne The Rock Johnson viralizó hace algunos años y en la que se podía ver al actor en 1996 y en 2017, y que se podría tratar de un antecedente en este desafío.