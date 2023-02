Bono & The Edge + Letterman, un documental con sabor a gloria

Los integrantes de U2 presentan un documental en Disney+ y nuevo disco de la banda irlandesa todo el mismo día.

Disney + anunció oficialmente el estreno del documental "Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman" ("Bono y The Edge: una especie de regreso a casa, con Dave Letterman") que se producirá el 17 de marzo, y que coincidirá con el lanzamiento mundial del esperado álbum de U2 “Song of Surrender" ("Canción de la rendición"), una colección de nuevas versiones de las cuarenta canciones más importantes de todas las épocas de la banda irlandesa.