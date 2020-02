El actor descansará algún tiempo de la actuación, se dedicará a sus hijos y se ocupará en la producción.

Brad Pitt, quien acaba de ganar un Oscar por su trabajo en la película de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, ya ha revelado su deseo de "desaparecer por un tiempo". El actor le dijo a la revista GQ que su deseo es descansar un poco y regresar como productor.

El actor también quiere dedicar más tiempo para estar con sus seis hijos de su ex esposa Angelina Jolie. Pitt ya no está interesado en protagonizar películas y su objetivo ahora en Hollywood es "centrarse más en la producción". "Estoy detrás de la cámara en el lado del productor y realmente me gusta", explicó.