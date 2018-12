Brenda Aniscar: "Gilda me transmite en su música la libertad de volar"

Las biopics están de moda. Ahora, a a lista de series sobre historias de vidas de personajes, se sumó la serie “Yo soy Gilda: amar es un milagro”. La presentación se dio en un conocido café de la zona de Recoleta, donde la estrella fue la actriz que será la protagonista: Brenda Aniscar, el secreto mejor guardado de la industria. Mostrando un notable parecido con la Gilda original, Asnicar estuvo acompañada por sus productores, guionista y el director, generando gran interés en los diferentes medios convocados para la presentación. Se informó que la emisión de la serie está prevista para el segundo semestre del año que viene por la señal de Netflix, como así también que hay tratativas con algunos canales locales e internacionales, dato confirmado por el director Benjamín Avila.

Por su parte, la actriz, cantante y diseñadora se brindó para esta entrevista con calidez, simpatía y con una humildad del mismo tenor que manifestaba la maestra jardinera Myriam Alejandra Bianchi (1961-1996) antes de ser conocida con su nombre artístico de Gilda. Ella fue considerada una de las mejores cantantes populares en el ritmo de la cumbia, un género musical que hasta entonces tenía casi en exclusividad figuras masculinas y al que ella dulcificó con su carismática figura a comienzos de la década del 90. Lamentablemente el brillo de su voz apasionada duró solo seis años y tras su trágica muerte hubo un vacío inmenso en sus seguidores, quienes comenzaron a rezarle y pedirle milagros, haciendo crecer el mito de Santa Gilda.

Esta vez el turno es de Brenda Aniscar de interpretarla y deberá generar en su club de fans la felicidad y el amor que Gilda supo generar en diferentes generaciones a través de su música de la movida tropical. “Yo también me siento una fan más y estoy convencida que es por ésto que me llegó la propuesta”, dice. La actriz continuó diciendo que “siempre sostengo que todo lo que uno desea profundamente desde el corazón lo logra, pero aún pienso que estoy soñando porque que cuando me enteré en el 2016 que Natalia Oreiro era la actriz de la película (Gilda: No me arrepiento de este amor) dije: “ya fue, ya está, nunca más”.

Sin embargo, cuando le llegó esta propuesta que no esperaba, no dudó en pensar que “Ahora creo que es un “milagro. Ya estamos trabajando y todos con una expectativa hermosa” aclaró .

Ambas actrices (Natalia y Brenda) mantienen una relación muy buena y Natalia Oreiro cumple la función de madrina de éste proyecto, pero Brenda ha sido elegida para este personaje por un amigo del director, Benjamín Acuña, que también dirigió la película.

Para esta ocasión Brenda se presentó con un vestido blanco de las Oreiro, entallado al cuerpo, dando una aspecto “angelado” y con el corte de pelo característico de Gilda. Al respecto comentó: “Es una manera de que Natalia esté muy presente entre nosotros con unos de sus diseños de su casa de ropas. Si bien apareció en el video presentando parte de la serie y para desearnos todo lo mejor, no me bastaba. Es una muy buena persona y la quiero mucho, por eso este homenaje”, exclamó.

Con respecto al color blanco de su vestido con diseño similar a la de una novia adujo que “no sabía que color elegir entre las propuestas de un rojo que no me gusta o un violeta que lo relaciono con la sanación; por suerte éste vestido de encaje clásico, con una base de color piel, me encantó y lo sentí como un sentimiento de pureza absoluto y de mucha paz. Esto tiene más que ver con Gilda” , sentenció emocionada.

-¿Qué es lo más significativo que encontraste al investigar sobre Gilda?

-Increíblemente tiene infinitas cosas maravillosas que me asombran, pero lo que más me ha sorprendido es cuando ella eligió ir a la cárcel de Devoto para cantar a los presos. Para mi eso tiene una analogía con los pájaros encerrados. A ella no le gustaba eso, a mí mucho menos y no tolero ver un pájaro enjaulado y nunca voy a entender a las personas que hacen eso. Gilda todo el tiempo transmite en su música la libertad como una forma de volar y ella se fue de este plano siendo libre, esto es lo que yo siento.

-¿Te moviliza hacer el personaje o consideras uno más en tu carrera?

-Me moviliza y al mismo tiempo todo me enamora al cantar sus canciones, porque interpretarla es muy fuerte y considero que es y será lo más importante de mi carrera, quizás porque estuve esperando con un deseo enorme poder hacerla y sentir como ella. Lo más difícil o tener miedos no siento, pero con seguridad me supera la emoción al involucrarme con toda su vida y, aún más, cantar sus temas.

Con el apoyo de Toti Giménez, su marido

En la conferencia de prensa también estuvo su ex pareja y manager, Juan Carlos “Toti” Giménez, a quien se lo vio contento y le preguntamos a que se debía. “ Esta vez participo -afirmó- y voy a contar todo lo que sé de Gilda, también voy a estar como director de todas sus músicas. Esta vez trabajo y me pagan”, dice sonriente.

-Con la película no estuviste conforme ¿Qué podés decir de la serie?

-Va a estar muy buena y al margen de participar, lo que me gusta es que está bien contada la vida de ella.

Por su lado, la ausencia de Fabricio Gagnin -hijo de Gilda- fue notable y al respecto Toti dijo: “A él no le gusta participar de estos encuentros, pero está todo bien con este proyecto”.

Los fans de Gilda ya empezaron a amarla

Mientras esperaba para esta nota los fans de Gilda, allí presentes, volvían a pedirle más y más fotos junto a una bandera -hecha por ellos y con el rostro en primer plano de Gilda-. Brenda con un gesto de abrazo, sonrisas, cuerpo y alma, posó nuevamente y el visto bueno de los fans fue notorio. Y la yapa fue que Brenda cantó a capela “No me arrepiento de este amor”.

-¿De todas sus canciones cuál es la que te hace identificarte con ella?

-En general todas tienen algo mágico y de un caudal de sentimiento de amor enorme, pero yo me quedo con la que me hace vibrar todo el cuerpo cuando canto “Corazón valiente”, siempre me pasa lo mismo. También me identifica el vínculo de amor que ella tenía con su papá. Yo amo a mi padre (Gustavo Aniscar).

-¿Y de la personalidad de Gilda?

-Valentía, no tengo dudas, es otro tema que admiro de Gilda, era una mujer que con gran valentía que se impuso con su voz y no con un cuerpo exuberante para ganar un espacio machista. Hubo muchas injusticias desde las discográficas hasta la discriminación por ser muy flaca, aún así jamás aflojó y la peleó dignamente. Lo maravilloso es que luchó, ganó y enamoró con su voz.

-¿Cómo titularías ésta etapa de tu vida?

-Buenísimo!!! y oportuno para decir que: “si soñamos con el corazón, la magia de tu vida está en tus manos”. Esta frase es de su autoría como así también de sus canciones de su primer CD “Tesoro” que está grabando y que presentará por el mes mayo del año que viene con su banda Dorrego.i

El porqué de la serie

¿Por qué se hace la serie de Gilda, Amar Es un Milagro después de la película Gilda, No Me Arrepiento de Este Amor (2016)?. Esa es la pregunta que se hizo el director de la miniserie y del film, Benjamín Avila, quien se contesta diciendo que “la intención es ampliar el universo íntimo de Gilda y abarcar el mundo de la bailanta en el que nos tomamos las licencias poéticas y narrativas”.

El diretor encuadró la importancia de Gilda en lo que hoy es una reivindicación del feminismo en nuestro tiempo, algo que no ocurría cuando ella salió a la palestra. Gilda brilló en un mundo machista. Hoy es más fácil de entender su conducta por los movimientos de empoderamiento de la mujer. Es más, en las marchas feministas se entonan, como himno, las canciones de ella. Por eso digo que quedó un universo grande para retratar y potenciar que no sólo se muestra a través de los ojos de Gilda”. Avila con su productora Habitación 1520 contó que ya estaban trabajando sobre la miniserie incluso antes que saliera al aire Sandro de América (Telefé): “Sin duda, Sandro nos marcó el camino tras el éxito sobre las biopics de cantantes que tienen como plus emocionar con sus temas”. Se ve que tras Gilda, habrá más biopics dedicadas a figuras de la música popular.