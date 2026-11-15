Los salarios de la Fórmula 1 en 2026: cuánto cobra Colapinto, la diferencia con Gasly y el piloto que supera los US$100 millones

Un relevamiento privado expuso las enormes diferencias económicas entre los corredores de la Máxima y dejó una particularidad sobre el flamante campeón.
Las diferencias salariales en la Fórmula 1 volvieron a quedar en evidencia con un ranking que expone cuánto perciben los pilotos de la grilla en 2026. Franco Colapinto aparece entre los que menos cobran, muy lejos de las principales figuras de la categoría y también por debajo de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
De acuerdo con los datos publicados por SalaryLeaks, el argentino tiene un salario fijo estimado de 1,5 millones de dólares por temporada, cifra que podría elevarse hasta los dos millones mediante premios por rendimiento. El cálculo no contempla los ingresos por patrocinios personales, que representan otra fuente de ganancias para el piloto de Pilar.
En el otro extremo aparece Max Verstappen, quien lidera el ranking con un sueldo anual de ¡110 millones de dólares! El neerlandés podría superar los 135 millones si se contabilizan los bonos por objetivos. Su vínculo con Red Bull se extiende hasta 2030.
La segunda posición corresponde a Lewis Hamilton, con 50 millones de dólares fijos. El siete veces campeón puede alcanzar los 70 millones mediante bonificaciones en Ferrari. Detrás se encuentra George Russell, con una remuneración estimada en 40 millones.
Dentro de Alpine, la distancia entre sus dos representantes también resulta significativa: Gasly percibe 12 millones de dólares y ocupa el octavo puesto de la clasificación. Además, tiene la posibilidad de sumar otros tres millones por objetivos. El francés, de 30 años, tiene contrato con la escudería hasta 2028.
Colapinto, en cambio, comparte el último escalón de la nómina con Arvid Lindblad, el debutante de Racing Bulls. Ambos tienen un salario base estimado en un millón y medio de dólares para el argentino y un millón para el británico, respectivamente.
Uno de los datos más llamativos del relevamiento tiene como protagonista a Andrea Kimi Antonelli. El flamante campeón de la Fórmula 1, que atraviesa su segunda temporada en la categoría, cobra cuatro millones de dólares y puede llegar a nueve millones con los premios. Pese a ese ingreso, figura recién en el puesto 16 del ranking salarial.
Entre los demás nombres destacados aparecen Charles Leclerc, con 34 millones de dólares, y Lando Norris, campeón en 2025, con 30 millones. Por su parte, Fernando Alonso tiene un contrato con Aston Martin que le garantiza 20 millones por temporada.
Cabe destacar que el informe de SalaryLeaks se basa en estimaciones periodísticas y reúne información sobre contratos, salarios, bonificaciones y ganancias de más de 11.000 deportistas profesionales.
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