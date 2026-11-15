Los salarios de la Fórmula 1 en 2026: cuánto cobra Colapinto, la diferencia con Gasly y el piloto que supera los US$100 millones

Dentro de Alpine, la distancia entre sus dos representantes también resulta significativa: Gasly percibe 12 millones de dólares y ocupa el octavo puesto de la clasificación. Además, tiene la posibilidad de sumar otros tres millones por objetivos. El francés, de 30 años, tiene contrato con la escudería hasta 2028.

Gasly y Colapinto, los pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Colapinto, en cambio, comparte el último escalón de la nómina con Arvid Lindblad, el debutante de Racing Bulls. Ambos tienen un salario base estimado en un millón y medio de dólares para el argentino y un millón para el británico, respectivamente.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento tiene como protagonista a Andrea Kimi Antonelli. El flamante campeón de la Fórmula 1, que atraviesa su segunda temporada en la categoría, cobra cuatro millones de dólares y puede llegar a nueve millones con los premios. Pese a ese ingreso, figura recién en el puesto 16 del ranking salarial.

Entre los demás nombres destacados aparecen Charles Leclerc, con 34 millones de dólares, y Lando Norris, campeón en 2025, con 30 millones. Por su parte, Fernando Alonso tiene un contrato con Aston Martin que le garantiza 20 millones por temporada.

Cabe destacar que el informe de SalaryLeaks se basa en estimaciones periodísticas y reúne información sobre contratos, salarios, bonificaciones y ganancias de más de 11.000 deportistas profesionales.