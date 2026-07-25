Muerte de una nena en Villa Gesell: la autopsia y los antecedentes que complican a la madre

Según la información difundida, Sosa tuvo seis hijos: tres fallecieron, dos fueron dados en adopción y otro quedó bajo resguardo de la Justicia después de la muerte de Isabella. Los antecedentes volvieron a ser considerados por los investigadores a partir del nuevo fallecimiento.

El crudo testimonio del hermano de Isabella de tan solo 4 años

También trascendió el testimonio del hermano de Isabella, un nene de 4 años que fue apartado del cuidado de sus padres y entrevistado por profesionales luego de quedar bajo protección judicial. De acuerdo con la información difundida, el menor habría relatado que su madre le decía que "no respirase porque el aire le hacía mal" y luego le tapaba la boca y la nariz.

Ese relato es analizado por la fiscalía para establecer si existía una mecánica reiterada y si puede tener relación con la muerte de Isabella. El testimonio forma parte de los elementos que deberán ser evaluados junto con las pericias y el resto de las pruebas reunidas en la causa.

La investigación también apunta al entorno de Sosa. Su expareja, Héctor Javier Picart, con quien vivía en Mar del Plata, tiene antecedentes por violencia de género y consumo de drogas y actualmente está detenido por otra causa. Su pareja actual, Daniel Aguirre, padre de los dos hijos más pequeños, se encontraba trabajando al momento de la muerte de Isabella.

El fiscal ordenó además pericias psicológicas y psiquiátricas para Sosa y Aguirre con el objetivo de elaborar perfiles que puedan aportar información al avance de la investigación. La pareja permanece bajo resguardo policial para evitar posibles incidentes con vecinos y garantizar que ambos continúen a disposición de la Justicia.

Los investigadores también analizan el accionar de las instituciones que tuvieron contacto con la familia, entre ellas la iglesia a la que asistía Sosa, que registra denuncias por otros hechos en distintas sedes. A la vez, se revisará la intervención previa de los equipos interdisciplinarios para determinar si existieron señales de alerta que no fueron advertidas antes de la muerte de Isabella.