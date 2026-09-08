Revelaron la razón por la que La Joaqui estuvo internada: "Tiene Anorexia nerviosa"

En medio de sus primeros tiempos de romance con Thiago PZK, la cantante atraviesa un delicado momento de salud tras perder peso significativamente.
La Joaqui viene de casi dos meses intensos. Luego de un viaje a Europa con Luck Ra que terminó de la peor manera, regresando al país sola y separada, de la repercusión mediática que significó la ruptura de los cantantes y de las "presiones" que habría recibido por parte de su ex, la también influencer debió ser internada, tras perder una cifra significativa de peso.
"Hace dos semanas a La Joaqui la internaron, nadie se enteró. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien”, contó Yanina Latorre, al frente de SQP, su programa en las tardes noches de América.
"La Joaqui sufrió un montón con la separación. Y el la empezó a enloquecer diciendo que ella quería que la gente lo cancele. Les preocupan mucho los seguidores, porque viven de eso. Y ella le prometió que lo iba a cuidar. Hasta que ahora ella empieza a salir con Thiago PZK, que aparece en un momento delicado, cuando a ella la internan".
"Thiago la va a ver a la clínica porque son amigos desde los catorce de él y los diecinueve, de ella. y empiezan a hablar. Después de la internación de La Joaqui, con Thiago se van a un rancho en Cañuelas, con todo el staff de ella. Y tuvieron, hasta ahora, dos citas", amplió la conductora, sobre lo que son los primeros acercamientos amorosos entre los cantantes.
"Ellos dicen que está empezando a haber algo pero que, por ahora, concreto, no hay nada. Lo primero q1ue hicieron los dos fue llamar a Luck Ra, y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra le dijo que hagan lo que quieran, que a el no le importa, que se le fue el amor", compartió, Yanina, al aire.
"Luck Ra le dijo que ya no le importaba, que lo que quería era divertirse. Y acto siguiente, sube su descargo en redes sociales, tuvo esa cosa machista de no quedar como un cornudo, y la mandó al frente a ella con lo de Thiago. Y ahí ella, que tuvo códigos con él, que lo tapó aunque en Madrid (el famoso viaje donde pensó que le iba a proponer casamiento), la pasó para la mierda", cerró, Latorre.
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