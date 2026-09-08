Revelaron la razón por la que La Joaqui estuvo internada: "Tiene Anorexia nerviosa"

La Joaqui, Luck Ra y Thiago PZK, en un programa de tevé, en tiempos donde los tres eran amigos.

¿TRIÁNGULO AMOROSO?

"Ellos dicen que está empezando a haber algo pero que, por ahora, concreto, no hay nada. Lo primero q1ue hicieron los dos fue llamar a Luck Ra, y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra le dijo que hagan lo que quieran, que a el no le importa, que se le fue el amor", compartió, Yanina, al aire.

"Luck Ra le dijo que ya no le importaba, que lo que quería era divertirse. Y acto siguiente, sube su descargo en redes sociales, tuvo esa cosa machista de no quedar como un cornudo, y la mandó al frente a ella con lo de Thiago. Y ahí ella, que tuvo códigos con él, que lo tapó aunque en Madrid (el famoso viaje donde pensó que le iba a proponer casamiento), la pasó para la mierda", cerró, Latorre.