Brenda Asnicar y su relación con Tevez: "Si me pongo a recordar, termino en el psicólogo"

La actriz, que suele eludir los temas privados, recordó aquella relación y no de la manera más feliz, aunque no quiso profundizar demasiado en el tema.

"Ya me olvidé de eso. Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja elecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón", expresó.

Sin embargo, parece que las cosas junto al Apache no salieron de la mejor manera: "No tiene sentido hablar de esto hoy. Pasaron muchos años y hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, termino en el psicólogo".

La entrevista que brindó a Agarrate Catalina se viralizó rápidamente en las redes sociales por lo que Asnicar acudió a su cuenta de Twitter. "Recuerdo todo de mi pasado con mucho respeto y cariño, pero sobretodo respeto", aclaró en un tuit.

Más allá de esto, la actriz habló de su marido, el empresario Alejandro De Angulo: “Es millonario en amigos, es una persona excepcional. No tiene nada que ver con el medio. No me gusta hablar de mi vida privada, prefiero hablar del trabajo porque tengo la teoría de que cuando una abre la puerta pueden entrar demonios”.