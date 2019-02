“La verdad es que por la charla que pude tener con ella no me dio la sensación que tenga intenciones de iniciar acciones legales. Creo que Rocío está pensando en otra cosa, está pensando mucho en ella y en el daño que podría causar iniciando una demanda. No creo que ella vaya por ese camino, es más, no descarto que en un tiempo prudencial pueda sentarse y hablar con Maradona”, dijo Burlando. Según su análisis Rocío sabe que una batalla legal podría traerle dolores de cabeza tanto a ella como a Diego y por ahora quiere evitarlo.

ADEMÁS:

Pero entonces: ¿Cuál es el reclamo que tendría pensado hacer? Según la opinión de Burlando, lo que debería hacer Rocío es sentarse a hablar con Maradona para tener un resarcimiento por los años en los que estuvo a su lado.

“Muchas veces Rocío fue determinante para que Maradona puediera estar en los negocios en los que estaba. Ella lo levantó, lo ayudó y eso es una recompensa”, analizó. Y en cuanto a lo legal, a lo que le corresponde a Rocío, Burlando contó que según la ley ella merece un dinero.

“Esta situación de convivencia le garantiza cinco años del mismo status convivencial. Hasta eso puede aspirar ella”, contó. Y agregó: “Le pueden corresponder alimentos por todo este tiempo y Diego tendría que mantener el mismo status social y económico de Rocío durante el tiempo que fije la Justicia, que puede ser hasta cinco años por una unión convivencial de estas características. Es la última reforma del Código Civil, es algo muy nuevo”, agregó el abogado con firmeza.

Días atrás, Oliva se había mostrado conciliadora tras la separación de Maradona: “A Diego lo adoro, es un sol, lo nuestro se terminó pero no tengo nada malo para decir de él”. Ahora entonces llegará el momento de sentarse en una mesa y poder acordar si es voluntad de Diego un resarcimiento por los años en los que ella lo acompañó. Desde el lado de Maradona aseguran que la convivencia fue en Dubai por lo que en Argentina no existe posibilidad de ningún reclamo. Habrá que esperar entonces la buena voluntad del Diez, de lo contrario, habrá juicio.