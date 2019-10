Burlando ya no defenderá a Vicky Xipolitakis en su divorcio

Las razones, según esgrimió, pasan por "diferencias irreconciliables". Desde las filas de Burlando se afirmó que "no había una misma línea de pensamiento entre el abogado y su cliente". La exposición mediática de Xipolitakis de su pelea judicial y su hijo, no ayudaría a un acuerdo que Burlando hubiese querido manejar por lo bajo.

Mañana, justamente, Xipolitakis y Naselli tienen una audiencia de conciliación para fijar la cuota de manutención del bebé de ambos, Salvador. Burlando ya no es parte de la defensa de la modelo. Tanto él como su clienta no quisieron ahondar en los motivos. Ambos se dedicaron a despedirse de la mejor manera y quedaron en una buena relación. Ahora ella está en la búsqueda de nuevo abogado con licencia para ejercer en Nueva York.

Su ex marido trabaja en el mundo financiero de Wall Street y vive en Nueva York. Xipolitakis lo denunció por "violencia de familia" y divorcio. Según afirmó la periodista Cora Debarbieri: "Hasta el momento, el estudio de Burlando había logrado una manutención provisoria de cincuenta mil pesos en efectivo, tres mil quinientos dólares por el alquiler del departamento donde vive Xipolitakis junto a su hijo, Salvador, además del pago de expensas, luz, gas y obra social del bebé. También, Naselli tiene una orden de restricción que no le permite ver a su hijo ni a su ex mujer".

Para mañana la justicia citó a ambas partes para una audiencia para fijar monto definitivo de manutención y la posibilidad de levantar la restricción perimetral y que el padre pueda ver a su hijo. La justicia "estableció un bozal legal para ambas partes y, en el caso de no cumplir, seguramente habrá una multa económica", señaló en su momento la abogada de Naselli, Guadalupe Guerrero.

Y es aquí donde surgirían las diferencias entre Xipolitakis y Burlando porque la vedette suele hablar en los medios sobre la situación judicial en medio de un trámite de divorcio extremadamente complicado y a este se le suma una denuncia por "violencia familiar". Y, por si fuera poco, tanto en las redes sociales como en las notas que brinda, ella se muestra con la criatura cuando se le pidió que mantenga recato.