Ricardo Darín habló por primera vez sobre la muerte de su hermana Alejandra

“Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo”, comenzó diciendo Ricardo, antes de detener su respuesta por la emoción.

Cuando pudo retomar la palabra, ante la acotación del entrevistador, siguió: “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo”.

“No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia”, agregó el reconocido actor.

image.png Ricardo Darín y Alejandra, su fallecida hermana.

Fue entonces que retomó otra parte de la entrevista, en la que Darín había asegurado no ser religioso. “¿Ahí no envidia la fe de los creyentes?”, le consultó el periodista.

“Por supuesto”, respondió él. Y aunque admitió que le gustaría poder “depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo, lamentablemente, eso no me ocurre".

“Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”, concluyó Ricardo Darín.

Alejandra Darín murió el 15 de enero de 2025 a raíz de una enfermedad con un cuadro irreversible, generando una enorme tristeza en el mundo del espectáculo. Se desempeñaba como presidenta de la Asociación Argentina de Actores desde el año 2011. Durante su mandato, demostró un compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales y culturales, convirtiéndose en un referente de la lucha gremial.

El Eternauta tendrá segunda temporada "porque la historia lo requiere"

El Eternauta, la tira protagonizada por Ricardo Darín que es la tercera serie más vista a nivel global en Netflix, tendrá segunda temporada "porque la historia lo requiere", según lo confirmó Francisco Ramos, el vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina.

Así, por su parte, Ricardo Darín reveló cómo llegó al proyecto: "Sabía que existía, me ofrecieron la posibilidad de hacer el largometraje hace más de 10 años y después quedó en el camino. A partir de ese ofrecimiento, me llamó la atención y me sumergí a leer de qué se trataba".

En esta línea, el artista explicó que el proceso de grabar ciencia ficción en Argentina fue "fantástico" y añadió: "Hay un nivel técnico y artístico muy alto. Parte de lo interesante de este proyecto es que armaron un equipo muy bueno en todos los rubros para ir adelante con esta idea".

"Durante el rodaje, para donde mirabas, te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada. Estuvimos mucho tiempo juntos y sentimos que realmente estuvimos apoyados unos en otros".

Además, Darín sostuvo que la siguiente parte está prevista porque "La historia completa termina con una segunda temporada a diferencia de otros proyectos en los que, depende cómo funciona, agregan temporadas. Si queremos contar la historia de principio a fin, tenemos que hacerla".