El conductor radial, de 88 años, se realizó un hisopado la semana pasada, cuyo resultado dio negativo. La familia del locutor se encuentra a la espera de un nuevo parte médico, que aportará más precisiones sobre su estado y la evolución de su cuadro respiratorio.

"Está internado en el Hospital Fernández. Dio negativo (de COVID-19) el 27 de enero. No sé si se lo van a hacer de nuevo, eso es todo lo que se, estoy esperando el parte nuevo", expresó su hija Antonella en diálogo con El Espectador en CNN Radio.

Previamente, la hija del locutor había comentando que le dijeron que su padre "no estaba bien", por lo que fue trasladado al hospital.

"Fue la ambulancia, parece que era un principio de neumonía, pero que no requería internación”, agregó Antonella.

En julio pasado, Fontana contrajo Covid-19 y, tras presentar una fiebre, fue trasladado preventivamente por su condición de paciente de riesgo al mismo hospital en el que se encuentra actualmente. Al cabo de casi 30 días de internación, el conductor se recuperó satisfactoriamente.

Previo a que se declarara la emergencia sanitaria en Argentina, Fontana conducía el programa de Radio Nacional Un cacho de Nacional. Tras ser dado de alta, el locutor había expresado su deseo de retomar esa actividad, que finalmente no se concretó.

“Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pies a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”, declaró en aquella oportunidad.

En su última aparición, hacia fines de 2019, Fontana entrevistó al neurólogo Facundo Manes y al cantante Abel Pintos.