Cambio de planes: no hay casamiento para Jésica Cirio y Elías Piccirillo

Así, leyó lo que la modelo le contestó: “Me dijo ‘no llegamos con todo porque quedó en el medio de un viaje de trabajo de él y no lo podía postergar’”. “El civil lo reprogramaron y la boda la van a hacer más adelante”, aclaró Paula en el programa de Eltrece de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Jésica Cirio habló de Martín Insaurralde: "Cuando me enteré lo que pasaba, me descompuse"

"En su momento, era bueno que yo saliera a hablar, hay un montón de cosas que siguen sin entenderse. Cuando me enteré lo que pasaba, me descompuse y uno pasa por todos los estados. Fue una sorpresa porque uno por más que sospeche o se entere cosas uno dice 'no puede ser', pero también por algo me fui de mi casa", aseguró la modelo y conductora a Intrusos.

"Fue un balde de agua fría y a su vez no lo fue", consideró Cirio, que optó por buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. "Tuve ataques de llanto o momentos en que no podía dormir, cosas que no eran habituales en mí", recordó.

Por último, la conductora habló sobre el programa La Peña de Morfi, que comenzó una nueva temporada sin su presencia y con Lizy Tagliani ocupando su lugar. "No vi La Peña, vi pedacitos cortaditos por Instagram, me pone feliz que esté Lizy ahí, yo la amo, es un programa de seis horas, todos son protagonistas".