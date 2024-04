Claudia Villafane hablo de sus nietos y recordó a Diego Maradona

En diálogo con A Todo Ritmo (el nueve), la productora de eventos, que tiene más de un millón y medio de seguidores en su perfil, detalló su vínculo con Benjamín, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero, de 15 años; Roma y Azul, las pequeñas de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, de cinco y un año y medio respectivamente.

“Mi abuelazgo fue cambiando, fueron cambiando las etapas. Benja ya tiene 15, yo fui una abuela teóricamente joven. Hacía muchas más cosas de las que puedo hacer ahora con la más chiquita. Me canso un poco más, pero igual no dejo de hacerlas, por supuesto”, comenzó diciendo la exmujer de Diego Armando Maradona.

“Roma es la que quedó en el medio y es muy celosa de Benja. Azul, la más chiquita, no entiende mucho. Y Benja se lo hace a propósito, viene corriendo, me abraza y dice: ‘Es solo mi abuela’. ‘No, no es la tuya sola, es mi abuela también’, le dice ella y ahí empiezan a pelearse. Pero la verdad es que estoy muy contenta con mis tres nietos”, definió Villafañe.

En otra parte de la entrevista, Claudia Villafañe recordó a Diego Armando Maradona y reveló cuáles son los momentos en los que más extraña al astro del fútbol con sus nietos. “Cuando veo lo que está haciendo Benja en el fútbol, es cuando digo: ‘Lo que se está perdiendo. Lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí”, contó.

“A Diego yo lo recuerdo siempre en familia, porque una solo sabe lo que vivió y lo que se vivió en familia, con tus hijos, tus nietos. Benja lo recuerda siempre. Cualquier cosa que ve en un video, viene y me dice: ‘Tata, ¿vos estabas ahí? ¿Te acordás qué pasó, qué no pasó?’. Roma lo vio re poquito pero es como si lo hubiera visto un montón de tiempo, porque lo recuerda siempre y habla de él como si nada”, contó.