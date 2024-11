Camila Mayan le contestó a Alexis Mac Allister: "No salí a ventilar nada"

El futbolista se refirió por primera vez a su ruptura en la relación con Mayan, que fue poco después del Mundial de Qatar 2022. El futbolista apuntó sobre la influencer que “ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que sintió o cree que pasaron”.

Embed

De esta manera, la conductora de streaming refutó: "Yo no salí a ventilar nada, las cosas me las guardé y aún lo hago. -Los medios- no me dan mucha opción a no responder y guardarme las cosas para mí”.

Anteriormente, Mayan había acusado al mediocampista de no entregarle todas sus pertenencias. Si bien, Mac Allister negó el hecho, la influencer reiteró: “Hay cosas que son fácticas y otras en las que uno puede ser subjetivo en las que se puede juzgar desde el criterio de cada uno. En cuanto a los objetos, dejé cajas, tengo un video de YouTube en donde muestro que tenía las cajas armadas para traerme -a su departamento-”.

“Cuando las fui a buscar por mis propios medios, porque nadie me las mandó, estaban la mitad de las cosas. Sé las cosas que dejé y las que después no encontré”, continuó la conductora de streaming y agregó que lo que más le duele, “son las cosas que no tienen un valor económico, sino sentimental”.

_rdji3aoj36q-yFu.mp4

En julio de este año, Mayan fue crítica con el futbolista y explicó que lo demandó por compensación económica, al respecto señaló: “Hay contextos en los que tengo que hablar porque es parte del medio, no me gusta mediatizar esto porque es algo súper personal y privado. De hecho, todo el tema de la causa, nunca lo conté, no lo salí a decir yo, se habló desde otro lado”.

“Estoy en un programa de stream todos los días y, obviamente que cuento cosas que me pasaron porque todos hablamos de nuestras experiencias, vivencias y reflexiones de todo tipo. Es lógico que las relaciones y demás, son parte”, agregó la conductora.

Asimismo, la influencer apuntó contra el círculo cercano del futbolista: “Mientras pueda aportar algo desde mi experiencia, ya sea algo malo o gracioso, lo voy a hacer. Después, si los demás hablan para dar información o hacer quedar mal a otro, es otro tema. No sé por qué lo hacen, pero no me meto ahí”.