Escándalo: aseguran que Duki engañó a Emilia Mernes

OyoRHPSK-34105381.mp4

Días atrás, una usuaria llamada Sol Leguizamón, amiga de una joven identificada como Lula—quien sería la tercera en discordia—, publicó en X unas capturas en las que el trapero aparentemente intercambiaba mensajes subidos de tono con la joven.

Como era de esperarse, los tuits no tardaron en viralizarse y generar polémica en las redes hasta que hubo dudas sobre la autenticidad del cruce.

Hasta el momento, Emilia Mernes se mantuvo en silencio aunque causó preocupación entre sus fans por sus gestos en un video que grabó para invitarlos a la gala de los Latin Grammy.

En ese sentido, el periodista de Mitre Live Juan Etchegoyen aseguró que la separación es un hecho."A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”, expresó Etchegoyen .

PRpZFkVY-34105377.mp4

Y agregó: “Emilia se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales. Y digo mujeres porque lo que pasó con esta chica Lula trascendió, pero habría otras conversaciones también de Duki en estos meses que a Emilia le generaron dudas. Esta fue la frutilla del postre. A ella le jode la infidelidad, obvio, pero también esto de ‘no me cuidás’”.

Por último, el periodista sentenció: "Hoy la separación es para siempre, pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre, así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”.

image.png

Emilia Mernes llevó la tendencia del cut out en la red carpet de los Latin Grammy 2024

A pesar de los rumores de ruptura con el trapero argentino, la artista se dejó ver en Miami, en el marco de los premios Latin Grammy 2024, a pura sonrisa.

En la alfombra roja, donde lució un impactante vestido cut out brillante en color verde de una sola manga y un pronunciado tajo en la falda. Completó su look con sandalias de tiras en color plata y piedras de colores y el pelo suelto, con su clásica raya al medio.