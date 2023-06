Este jueves en el ciclo Desayuno Americano (América Tv), la joven expuso los chats que tuvo con el actual delantero del Galatasaray por la red social Instagram.

"Empezamos a hablar desde su cuenta de Instagram y a mí desde un primer momento me dijo que estaba solo, yo conocí a una persona linda. Yo estuve con una persona separada, le guste a quien le guste", se defendió Cande Lecce.

Y agregó: "Fueron charlas de compartir el día a día, él también salió del interior y compartimos los mismos códigos. Fueron muchas cosas que compartimos, no solamente mensajes".

"Decido hacerlo público porque realmente la estaba pasando mal, estaba cansada que digan que rompí una pareja", se sinceró Cande Lecce.

Embed

Qué decían las conversaciones entre Cande Lecce y Mauro Icardi

Lecce dijo que Icardi le envió cinco audio a través de Instagram y reprodujo uno de ellos en vivo. Se trata de una supuesta conversación que tuvo lugar en febrero de este año, y más arriba, antes de esa nota de voz, se lee un chat que mantuvieron por escrito.

Embed

“Creo que siempre fui sincero con vos. Esto es así. No hay nada más. Está roto hace tiempo. Se dilató por los viajes y por el qué dirán, pero yo no la estoy pasando bien. Yo no la conozco, no sé quién es Wanda hoy en día ”, habría el futbolista, según la captura de pantalla que mostró la joven.

Luego, se visualiza uno de los cinco audios que Cande eligió para reproducir: “Me harté, me cansé de tantas mentiras...”, se escucha del otro lado del teléfono en una nota de voz que luego se entrecorta y no se logra entender el final. A lo que ella, responde por escrito: “Mirá, no sé qué decirte. Es muy personal”.