Masterchef 2023: El encuentro entre Wanda Nara y Jimena Barón

Después del ingreso a las cocinas de los participantes del certamen, el chef Damián Betular anunció que fue la invitada del programa del día la inspiró a los jurados en la prueba que iban a darles, fue entonces cuando la conductora tomó la palabra y dijo "Yo se quien es" y luego de una breve pausa exclamó "Bienvenida a las cocinas de MasterChef, Jimena Barón".

Wanda Nara también le preguntó a la invitada especial como era a la hora de cocinar “Como cocinera soy práctica porque estoy sola y tengo a Momo. La verdad es que me gusta comer bastante saludable pero no me meto en recetas de dos horas y media, o de dejar del día anterior para el siguiente. Es un poco veloz el asunto” explicó Jimena Barón.

El chef Germán Martitegui fue el encargado de explicarle a los participantes de "MasterChef 2023" los motivos de la presencia de la actriz y cantante en el programa “A Jimena la estuvimos observando y siempre cocina mucho y muy rico, sano, saludable y balanceado. Por eso van a tener que presentar un plato que siga esas premisas”.

Por su parte Damián Betular enumeró los productos que iban a ser los protagonistas de la noche “vegetales, proteína y cereales”, en tanto que Donato de Santis les exigió a los cocineros que hagan algo "sabroso y tentador".

Jimena Barón se permitió darles un último consejo a los participantes antes de que empesaran con la preparacion de “Es difícil que esté sabrosa la verdura y el cereal. No aflojen en el tema de condimentos, alguna salsita para que no haya tanta diferencia en el sabor de la proteína”.

"En un ratito le vamos a pedir todos los tips que nosotras queremos saber..." explicó Wanda Nara y remató "Como levantar los glúteos y todo eso, las recetas ya nos las dijo", luego se justifico explicando "nosotras queremos saber eso" y bromeó con el participante cordobés Aquiles González Sviatschi "Bendito sea esta noche entre tantas mujeres", remató.