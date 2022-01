Cande Ruggeri festejó su cumpleaños con un look particular

La modelo e influencer celebró sus 30 años con una temática que estuvo entre cowboy y Barbie. Cande Ruggeri compartió el gran festejo en sus redes sociales.

Cande Ruggeri celebró su cumpleaños número 30 con una temática y look muy particular. La modelo decidió compartir en sus redes sociales todas las imágenes del festejo. La ambientación estuvo entre cowboy y Barbie y el color rosa fue el gran protagonista.



Ruggeri poso con un vestido rosa, botas texanas blancas y un gorro de cowboy. La influencer publicó una serie de fotos junto a sus amigos en la que escribió: “Bienvenidos 30. Soy muy feliz. Cumplí años rodeada de amor. Llegaron los 30 y me pone feliz el camino que hice hasta ahora, mis amigos que son incondicionales, la familia que tengo que me dio valores del carajo, mi novio que es el mejor compañero del mundo, mi trabajo que me hace muy muy feliz. Les juro que si hacen las cosas bien, con amor y dedicación todo llega. Gracias a todos por los mensajes”