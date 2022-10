Canta Conmigo Ahora: en la recta final

Mordió banquina

Mariano Rodríguez, el camionero de Lanús apostó por el hit "My First, My Last, My Everything", de Barry White, pero el jurado de Canta Conmigo Ahora no quedó del todo conforme y lo calificó con 72 puntos.

Ayer con Alma

Alma Pellegrini volvió a sorprender al jurado del programa de Marcelo Tinelli con su interpretación de "Yesterday", el tema de Lennon y McCartney. Logró 91 puntos y el pase directo al tramo final.

Sofía respira

"Every Breath You Take" (Cada vez que respiras), la canción de The Police, fue el tema que eligió Sofi de Blas y que le permitió pasar al tramo final del Canta Conmigo Ahora. Los jurados le otorgaron 88 puntos, por lo que tuvo que desempatar en un Sing Off con Florencia Álvarez, quien ganó por 73 a 28.

Sing Off y uno afuera

Miguel Ángel Roda interpretó "De enero a enero", el tema de Rodrigo, y Pamela Rosenstock se lució con su sensual interpretación de "Habanera" de la ópera Carmen de Bizet. Sólo uno pasó al tramo final de Canta Conmigo Ahora. Enterate viendo el video.