Canta Conmigo Ahora: Paloma voló a la final sin sobresaltos

El operario de Zárate que emocionó a Marcelo Tinelli

Gastón Bellero, el operario automotriz de 45 años, oriundo de la ciudad de Zárate, fue la primera sorpresa de la noche al interpretar el clásico de Rata Blanca "Mujer Amante". Devoto de sus hijos adolescentes que viven en Córdoba y a los que hace mucho que no ve “Estoy acá por la bendita razón de mis tres soles, que son mis hijos. Ellos están viendo y ojalá les llegue este abrazo” contó en su presentación emocionando hasta las lágrimas a Marcelo Tinelli. Gaston fascinó al jurado con su interpretación y sorprendió a todos porque era la primera vez que cantaba ante un público que no fueran sus amigos en un bar.

Sunny Lugo, llegó para romper los estereotipos

Sol Camila Lugo una joven autista, que contó que empezó a cantar antes que hablar, la Ticktoker y creadora de contenidos que se crió en Virginia, Estados Unidos, emocionó a todos en el Canta Conmigo Ahora con su historia de vida. “Siempre me dijeron que no podía hacer nada”, se sinceró y remarcó -entre lágrimas- "Soy discapacitada por la sociedad, no por mí".

Luego de que Sunny interpretara "Crazy" de Gnarls Barkley, Marcelo Tinelli reconoció que la conocía y que la seguía en Tick Tock, algo que sorprendió a la participante.

El Sing Off entre Tomás Giménez y Gastón Bellero

Luego de un duro Sing Off o Duelo entre Tomás Giménez (que quedo segundo el miércoles 3) y el operario automotriz de Zárate, Gastón Bellero, el joven tucumano que habia seducido a la jurado Crash quedó seleccionado por una ajustada diferencia -88 a 85, solo 3 puntos- y pasó a la final junto a Paloma Angione, la joven niñera de 18 años oriunda de Bragado.

Paloma vuela alto

Paloma Angione, pasó a la final del programa sin sobresaltos con 97 votos que obtuvo el miércoles por su interpretación de "Marinero de Luces" el tema de Isabel Pantoja. La joven niñera de Bragado, recibió los elogios de El Puma Rodríguez que dijo "tienes una luz inmensa que llena el escenario" y de Cristian Castro que se maravilló "mano de hierro, me gusta cuando un cantante hace daño, me gusta cuando un cantante me castiga, me fascinó".