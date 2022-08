Canta Conmigo Ahora, sorprende hasta el final

El seductor que llegó de Tucumán

Tomás Giménez, un músico y compositor tucumano de 23 años radicado en Santa Cruz y que actualmente vive en San Juan, obtuvo 89 votos y sedujo a la mayoría del jurado, entre ellos a Cristian Castro, que casi lamento no ser mujer para no sucumbir ante sus encantos. Con su acento característico y su candidez, se animó -guitarra en mano- a cantar en inglés.

La que no pudo sucumbir a los encantos de Tomás Giménez con su interpretación "Thinking out loud" de Ed Sheeran fue la jurado colorada Crash, que no ocultó ninguna de sus sensaciones, intento decirle la dirección de su casa -cosa que interrumpió entre risas Marcelo Tinelli- bajó a cantar a duo con el participante y se dio un "piquito" con él.

Desde Uruguay, una pequeña gran sorpresa

Agustina Giovio, con sus frescos 22 años, llegó como casi un juego de Uruguay y deslumbró con su interpretación de “Buenos Aires” de Naty Peluso. La joven, dedicada a pleno a la musica en su país, tiene varios videos subidos en YouTube para disfrutar de su excelente voz, llegó a las instancias finales de la segunda edición de Uruguay Got Talent.

Paloma: la Gran Ganadora de la noche

Paloma Angione, con 18 años, llegó al final del programa para sorprender a todos y llevarse una ovación. Emocionó al propio Marcelo Tinelli y logró la gran admiración de la mayoría del jurado, ya que recibió 97 votos por su interpretación de "Marinero de Luces" tema que popularizó Isabel Pantoja y que es el favorito de su abuela.

En el caso de esta joven niñera de Bragado, su presencia sobre el escenario, su voz y la maravillosa interpretación, la hicieron merecedora de los elogios de El Puma Rodríguez que le dijo "tienes una luz inmensa que llena el escenario" y de Cristian Castro que se deshizo en elogios "mano de hierro, me gusta cuando un cantante hace daño, me gusta cuando un cantante me castiga, me fascinó".

Paloma Angione, disfrútenla en todo su esplendor con la versión del tema de "La Pantoja".