Canta Conmigo Ahora: tango con sangre japonesa a la final

Con el tango en la sangre

La cantante argentina con sangre japonesa Miriam Patricia Miyai, deslumbró al los jurados del programa de Marcelo Tinelli con su interpretación del tango "Los Mareados" de Cobián y Cadícamo. La coach de artistas conocida como Yumi, nació en Argentina y es hija y nieta de japoneses -nikkei- y fue ovacionada de pie en el Canta Conmigo Ahora recibiendo un puntaje casi perfecto: 99 votos

De la mano de Whitney al podio

Melené Desia, de Caseros, se lució con su increíble interpretación de "I Have Nothing" el tema que inmortalizó la cantante estadounidense Whitney Houston. La jurado invitada Celeste Carballo fue contundente al momento de la devolución "Nadie, nadie, nadie canto este tema como vos, salvo Whitney", y no exageró porque recibió 93 votos

De Venezuela al podio

Felipe Figueroa de El Tigre, Venezuela, le puso salsa al programa de Marcelo Tinelli. El cantante que hace 5 años llegó a nuestro país, hizo bailar a los jurados con su interpretación de la canción "Vivir mi vida" de Marc Anthony y se quedó con 98 votos.

La historia de vida de Felipe Figueroa conmovió notablemente a Marcelo Tinelli que se comprometió a hacer realidad el sueño del intérprete venezolano.

Sing Off a puro ritmo

Por un lugar en la final se enfrentaron en el Duelo o Sing Off Mica Barreto, que maravilló el lunes al jurado del Canta Conmigo Ahora, y Felipe Figueroa, que trajo el Caribe al programa de Marcelo Tinelli.

La joven Mica de Lomas de Zamora eligió "Vivir lo nuestro" la canción popularizada por La India y Marc Anthony, mientras que su competidor, el venezolano Felipe canto el tema "La Bilirrubina" de Juan Luis Guerra. La votación de los cien jurados fue 93 a 74. Enterate quien pasó a la final en este video.