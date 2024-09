Cantando 2024: Benito Fernández emocionó a todos

Embed

Luego de desfilar el vestuario junto a su compañera Evelyn Basile y el coach Nico Serraiti, Benito Fernandez interpretó el tema de Thalía "A quién le importa" acompañado por su pareja de canto.

Antes de su calificación, Marcelo Polino habló de las luchas del diseñador “Benito no tiene que revalidar ningún título, es uno de los grandes diseñadores, viste a la reina Máxima, sale en las portadas de las revistas más famosas del mundo, no necesita hacerse más famoso como muchos que vienen acá, valoro que te arriesgues y que hayas pasado por un problema de salud mental y lo pudiste exponer y podés ayudar un montón a la gente”.

Captura de pantalla 2024-09-27 a las 10.44.23a.m..png

“Este señor que ustedes ven parado ahí, hace un mes estaba internado en una clínica psiquiátrica y hoy está acá de pie cantando, y eso para mí es todo”, continuó el jurado para dar el marco a lo que realmente se estaba viviendo más allá del show, porque “eso tiene un valor que excede la nota, la puesta, el vestuario, me parece que es un mensaje para vos que estás en tu casa, deprimido o deprimida, tirado en una cama, levantate y salí, tomá un mate con la vecina, porque se puede. Benito viene de pasarlo horrible y se está ocupando de su salud y no hay que tener miedo de la salud mental” finalizó Polino, mientras que con sus palabras emocionaba a todos.

En un contexto de pura emoción, Benito Fernandez habló de la necesidad de entender en su contexto a las enfermedades mentales y los estigmas que las rodean “No hay que tener prejuicios con las enfermedades mentales” y contó que la vida lo había enfrentado con la muerte de su padre tenía 30 años, el fallecimiento de su madre hace seis años y la de su hermano hace apenas dos. “No tengo a nadie al costado ni arriba” explicó con el dolor a flor de piel. “Tengo a mis hijos y no los quería preocupar con lo que me estaba pasando” agregó, justificando el silencio de su padecimiento para no inquietar a los que amaba.

Captura de pantalla 2024-09-27 a las 10.56.19a.m..png

“No pude más” dijo y reconoció que en ese momento decidió buscar ayuda, algo que recomendó “Hablarlo, recurrir a especialistas, no tener prejuicios con la medicación ni con internarse”.

Benito Fernández también habló de una lucha contra su dislexia “No leo hace treinta años, tengo un problema de dislexia muy grande” lo que le impidió aprenderse correctamente la letra de la canción “No me puedo aprender toda la letra de memoria” explicó. “Voy a ver cómo intento llegar a resolver mi problema” dijo con decisión.