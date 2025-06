Qué dijo Adrián Suar ante las versiones de romance con Rocío Robles

“¿Estás de novio con Rocío?”, le consultaron a Adrián los cronistas en la presentación para la prensa de Rocky, la obra teatral protagonizada por Nicolás Vásquez. "El día que esté de novio lo voy a decir...", afirmó, tajante, Suar. Para, luego, definir las cualidades más importantes que destaca en Rocío, a quien confirmó conocer y mantener un vínculo.

"Con Rocío nos conocemos, es divina, gran persona, inteligente. La quiero mucho", dijo el gerente de programación de El 13, sobre sus sentimientos hacia la periodista deportiva. “Mi corazón esta bien, late. No estoy de novio. El día que lo esté les aseguro que lo voy a decir”, agregó el Chueco, con su clásico y simpático estilo.

Y, antes de retirarse del Lola Menvribes, Adrián reaccionó a una consulta de La Criti, que le preguntó, sin vueltas, si estaba enamorado. A lo que el actor y productor aseguró: "estoy enamorado de la vida", expresó, con una sonrisa, al referirse a su presente.

ROCÍO ROBLES HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON SUAR

"Hoy hablé con Rocío, no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo hace un año, que se conocieron por un laburo. Él estaba trabajando, él la llamó para felicitarla, la invitó a ver Felicidades, su obra de teatro. Ella fue con un amigo, terminó la obra y fueron a cenar. A partir de ahí empezar a hablar y verse. Esto lleva un año. Que feo que la niegue. Ella no lo niega”, dijo Yanina Latorre, al aire de LAM.

Rocío Robles 1.jpg Rocío Robles es periodista deportiva en ESPN.

"Me pone: ‘Nos conocemos’. Le pregunto si esta enganchada, me dice: ‘Me gustaría que lo vayan a buscar a él, que hoy va al teatro’. Ella sabía esto, ella debe querer oficializar. Me dice: ‘Pregúntenle a él, a mi esta situación me estresa bastante, yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera, a mi no me modifica nada. Yo lo quiero un montón, es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo", confirmó Robles. “De novios no, estamos saliendo, pero no sé, no quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”, cerró Latorre, sobre la respuesta de Rocío.

Rocío Robles 2.jpg Rocío Robles se hizo conocida en tevé por participar del Bailando por un sueño.