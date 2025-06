Carina Zampini blanqueó qué pasa con La Castro, en medio de las versiones de romance

"Castrini 8la dupla del programa en la que recrean a una pareja de enamorados) tiene más de mentira que de verdad... Todavía", advirtió la conductora de Luzu Tevé, dejando la "puerta abierta" a una posibilidad de romance con su compañero de streaming.

"Uno no sabe lo que pueda pasar mañana, a eso me refiero...", agregó Zampini, con simpatía. "Carina hoy, en cuanto al amor, estoy sola, tranquila. Mi última relación terminó en octubre (del año pasado), no hace mucho tiempo", compartió la también actriz.

"Aparte, yo me llevo re bien conmigo y con mi soledad. o sea, estoy bien pero no estoy negada. Si me llego a cruzar con alguien que me enamoro, me enamoro. No es que tengo algún problema. Al contrario, es un re lindo estado el estar enamorado, amar a alguien o sentirte amado por alguien. Pero no es lo que estoy buscando. No tengo la necesidad de enamorarme".

¿QUÉ PASÓ CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE DULCE AMOR?

"Se habló de hacer la segunda temporada de Dulce amor. Nos juntamos con los autores, con Sebas (Estévanez) con Diego Estévanez, y armamos la propuesta para hacer la segunda parte. Está en manos de Telefe, que fue quien nos pidió hacer esta biblia. La idea es poder hacerla", se sinceró Carina, también durante la entrevista para Resumido.

Carina zampini, apertura.jpg

"Es muy difícil hoy todo porque económicamente es complejo. Pero ojalá porque sería el reencuentro de gente muy querida. Para nosotros sería como un viaje de egresados con Georgina (Barbarossa), Rochi (Igarzábal) que me habló la otra vez, Mica Vázquez, con María Valenzuela. Todos decimos que sería buenísimo volver a grabar", compartió Zampini, sobre un deseo compartido con muchos de sus colegas artistas, en tiempos en donde no hay ficción en la tevé abierta.