Su declaración tuvo lugar en un concierto en la ciudad estadounidense de Atlantic City, Nueva Jersey, a finales de julio. Sin embargo, el video con sus comentarios, considerado ofensivos para miembros de la comunidad transgénero y entre partidarios de la denominada ideología de género, no se viralizó en las redes sociales hasta esta semana y generó un escándalo.

"Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres", sostuvo el ganador de 10 premios Grammy durante una pausa en la actuación. Y agregó: "Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien".

"Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Estoy de acuerdo con eso", manifestó Santana con gran sentido común.

l-9uKVKaiM-P21cb.mp4

Tras causar un revuelo en las redes sociales, que no tardaron en llenarse de violentos comentarios de militantes LGTB, Santana decidió pedir públicamente disculpas: "Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan cuánto quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a la gente y esa no era mi intención. Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí", expresó el músico.

"Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo", concluyó Santana.

Nota de la Redacción: Las personas que rechazan la ideología de género basándose en sus convicciones merecen el mismo respeto que aquellos que sí la apoyan. Hacemos llegar nuestras sinceras disculpas a quienes se sientan ofendidos por la retractación de Carlos Santana luego de haber adherido a la preceptos de las Sagradas Escrituras.