Carmen Barbieri reveló detalles sobre su nuevo novio: "Es un productor importante"

"¿Nuevo corte de pelo? ¿Puede ser que todos estos cambios sean para tu nueva cita?", le preguntó el cronista. Y la actriz respondió: "Mañana me voy a Sante Fe, y después a Rosario. Si es que viene el fin de semana, tendremos una cita. Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir".

Sin embargo, decidió decir algunas pistas sobre su amado: "Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos". Pero, "me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador".

Por último, agregó: "El sexo, y el amor es como el dulce de leche, comes una cuchara y no podes parar te comes el frasco, y cuando no lo probas, no lo deseas".

El insólito error de Carmen Barbieri en Los 8 Escalones

Carmen Barbieri se equivocó en la respuesta de una pregunta de Los 8 Escalones y quedó en vergüenza no solo con los participantes, sino con sus compañeros de jurado.

Todo ocurrió en la noche de este viernes 15 de septiembre cuando el conductor le preguntó a uno de los participantes si Ricardo Montaner, era el tío de Mau y Ricky. Entonces, después de contestar correctamente que la pregunta era falsa, Carmen decidió explicar quién era el artista e indicó: “¿Es el suegro no?” y todos la miraron de manera sorprendente.

En tanto, su compañera, quiso salvarla y gritó “Nooooo”, la corrigió Marina Calabró. Fue en ese momento que agregó que era el padre y la salvó de la tremenda confusión.