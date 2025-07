La confesión de Carmen Barbieri: "En mi vida pasada fui hermano (hombre) de quien ahora fue mi mamá"

"Yo creo en las vidas pasadas... A mí me dijeron que, en otra vida, había sido un hombre, hermano de mi mamá. Que con mi mamá, toda mi adolescencia, me llevé tan mal. Estuve con una persona que trataba esto de vidas pasadas y me explicó...", reveló Carmen, convencida de lo que decía.

"Me dijo que yo la hice sufrir mucho a mi madre, pero como su hermana. Había estado preso como hombre y la dejé sin casa. Todo eso saltó cuando me hicieron una hipnosis", compartió Barbieri, ante sus compañeros de trabajo y todos los televidentes.

"Acá (en referencia esta vida actual) habré reparado todo el daño que le hice. Lo reparé...", reflexionó, en voz alta, la conductora, antes de finalizar una entrevista con una especialista en la materia.

QUÉ PASÓ ENTRE CARMEN BARBIERI Y FABIÁN MEDINA FLOREZ

"Agradecé que la luz casi lo dejaba en penumbra. Esto, afuera, no lo hacen. No lo dejan entrar. ¿Por qué decidió ir así? Un pibe joven, talentoso, con muchas marcas que lo siguen... ¿No tiene una madre o un gerente de algún canal que le diga que no vaya así?", manifestó Medina Flores por el outfit elegido para una entrega de premios. "No vayas, decí que estás enfermo. Viste que la mamá siempre está enferma... que diga él también que estaba enfermo", agregó, en sus dichos, el especialista en moda y tendencias.

Carmen Barbieri con su mamá.jpg Carmen Barbieri con su mamá, quien en otra vida, fue su hermana.

Furiosa, Carmen hizo una editorial desde su programa en las tardes de El 9, y le respondió con todo a Fabián. "Mezclaste la enfermedad con la moda. Y pisaste el palito mal. No te me cruces... porque va a ser duro y difícil todo lo que te quiero decir... Mi hijo está enfermo de cáncer, ¿sabías? Va a ser un paciente oncológico toda la vida. Cada dos o tres meses se hace estudios para ve si volvió el cáncer, estamos luchando con eso".

"Te llamó la atención Coco Fernández. ¿Qué te pasa con la enfermedad? Yo rezo para que no te enfermes, te juro. Rezo por vos para que no sepas lo que es eso. Cuídate con las palabras. ¿Quién lo puso de conductor a este señor? No podés ni conducir ni una bicicleta. Cuídate, Medina. Cuídate de decir cosas que después de arrepentís. Y cuídate de cruzarme a mí", cerró Barbieri, letal.