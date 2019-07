Carmen Barbieri y Fede le piden a Santiago Bal que no baje los brazos

Desde Instagram, su hijo Federico Bal compartió una conmovedora imagen en la que se lo ve sosteniendo la mano de su papá en la sala de terapia. El joven eligió el silencio en este duro momento pero sí se lo vio emocionado hasta las lágrimas en el Súper Bailando cuando Marcelo Polino le dedicó unas palabras a Santiago.

La mano de Fede Bal entrelazando la de su padre, Santiago. La mano de Fede Bal entrelazando la de su padre, Santiago.

"Este lugar siempre me sanó en los momentos más duros. Se lo dedico a papá que seguro está muy bien cuidado, pero está pasando un momento muy difícil. Se valora mucho lo que decís. Muchas gracias", había dicho en el ciclo de Marcelo Tinelli.

Por su parte Carmen contó que ya no respira por sus propios medios y que se siente invadido por la cantidad de cosas que le están haciendo. "Santiago está muy débil, necesita la asistencia de una máscara de oxígeno. El domingo se quejó porque le colocaron la máscara más grande, más potente, se sentía incómodo y de mal humor. Él no puede hablar, no tiene fuerzas porque no tiene el suficiente oxígeno como para hablar de corrido", contó. Está cansado, de mal humor y triste. Solo hace gestos y mi asistente es la única que lo entiende. Yo lo veo muy débil", agregó.

Los próximos días pareces ser más que importantes ya que lo que quieren es que salga del Sanatorio porque está muy débil, con las defensas bajas y cualquier resfrío puede complicar mucho su cuadro. Fede, en silencio, acompaña todos los días a su padre.

