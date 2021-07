Cartas que escribió Bruce Lee revelan su desenfrenado consumo de drogas

Cocaína, LSD y cannabis eran las sustancias que consumía la estrella murió a los 32 años, en 1973. Las notas fueron descubiertas en un mercado de pulgas y serán subastadas en los Estados Unidos.

Si bien era un secreto a voces que Lee tenía una fuerte adicción a las drogas, las cartas no solo lo confirman, sino que revelan alta dependencia.

image.png Carta escrita a mano de Bruce Lee pidiendo drogas

Baker, que murió a los 52 años en 1993, le enviaba drogas desde Estados Unidos a Bruce Lee mientras estaba filmando en Hong Kong. En 1972, el actor de Operación Dragón le pidió a su coprotagonista de Fist of Fury que le enviara "una gran cantidad de cocaína".

Lee le contaba que estaba "drogado como el infierno", pero un poco de coca podría ayudarlo a meterse en el personaje de su próxima película.

image.png Carta escrita a mano de Bruce Lee pidiendo drogas

Mientras filmaba Enter the Dragon en Hong Kong en 1973, su esposa Linda escribió en su nombre para aparentemente solicitar drogas. En una carta fechada el 14 de abril se puede leer: "No se preocupe si Bruce usa la C, no se va a exagerar".

Un mes después, Lee tuvo una convulsión y colapsó. Se recuperó, pero fue encontrado muerto en la cama el 20 de julio de 1973 .