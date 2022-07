Casados con hijos: Érica Rivas ya tiene reemplazante

Tras conocerse la ausencia de Rivas, quien interpretaba el personaje de María Elena, en la versión teatral de la exitosa novela televisiva, los fanáticos esperaban con ansias conocer la actriz que tomaría su lugar..

Jorgelina Aruzzi será quien se ocupe de actuar como la mujer de Dardo, papel interpretado por Marcelo De Bellis. Otro dato que trascendió es que la nueva actriz no sería María Elena, sino que una nueva pareja.



Casados con hijos debutará en su versión teatral a comienzo del próximo año en el teatro Gran Rex. Aruzzi se subirá al escenario junto a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis.



Rivas anunció su ausencia luego de expresar sus diferencias con los directores debido al guión: "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”.