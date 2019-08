Por ahora Cau, según la cantante, "sigue viviendo bajo el mismo techo hasta que él consiga un lugar para vivir". Como se recordará, Bornes hizo declaraciones desafortunadas al afirmar cuando salieron a la luz estos rumores que solo era "una cuestión de prensa para los shows de Valeria en octubre próximo". En verdad, la artista nunca promocionó sus recitales en función de su vida privada.

El miércoles apareció en los medios Fernando Burlando anunciándose como abogado de Lynch. En un supuesto mensaje para Cau afirmó que la ruptura no tiene vuelta atrás y que lo mejor para los dos es que deje la casa y se inicie la división de bienes tras 13 años de matrimonio.

Como gesto de buena voluntad, así se lo podría interpretar, apareció en el ciclo Pamela a la Tarde quien fuera señalada como la tercera en discordia emn la pareja, una mujer llamada Patricia, oriunda de la provincia de Tucumán: "Valeria Lynch es una gran persona. Yo la conocí porque Cau me la presentó y para mí fue lo más. Yo no sé porqué en Buenos Aires se hacen eco de periodistas que lo único que quieren es la fama y son incapaces. Yo no soy la tercera en discordia. Yo les pediría desde acá que le den el micrófono a personas honestas y buenas" y agregó: "No subestimen a Valeria", cerró.