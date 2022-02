Causa Maradona - Mavys Álvarez: la decisión de la justicia

A fines del 2021 Mavys en una entrevista con América Tv de Miami, la ex novia del jugador, en la época en la que él vivía en Cuba, reveló que fue lo que sucedió luego de que se difundieran videos de ella con el astro. Según las declaraciones de Mavys, el entorno de Maradona era cómplice de lo que ocurría, la incitaban a consumir drogas e incluso serían los responsables de filmar situaciones que sucedían puertas adentro. “Sentí miedo en varias oportunidades de no poder controlar ciertas situaciones, de no poder decidir”, explicó.

mavis-alvarez-la-joven-cubana-hoy-denuncia-que-maradona-abuso-de-ella-cuando-era-menor-de-edad-en-el-entorno-de-el-lo-niegan-1278279.jpeg Mavys Álvarez denunció al entorno de Diego Maradona y la justicia tomó una decisión

Asimismo la joven denunció haber sido obligada a realizarse una operación de mamas sin consentimiento de su familia, siendo menor de edad. “En la Argentina, y aún siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó en el país sin autorización de ninguna persona responsable por mí. En las mismas circunstancias, me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy”, había señalado Álvarez en un escrito.

Frente a todas estas denuncias que según el juzgado quedaron sin efecto tras no presentarse las suficientes pruebas, el entorno de Maradona "queda libre de imputación, ya que no puede haber un reproche penal contra los acusados", sostiene la resolución del expediente a cargo de Daniel Rafecas.

TQ6P4DKCBRECDHJV2ASVCAJBQE.jpeg

“No ha aparecido vinculación clara respecto de las específicas maniobras delictivas que recaen sobre la jurisdicción de V.S.”, sostuvo el juzgado y añadió: “Ante ello, y más allá del curso que la investigación pudiera tomar, no insistirá la querella con la imputación de los nombrados, ante el presente caso de cosas”.

Tras la noticia tanto Coppola como Israelit se refirieron al respecto. “La gran mayoría sabe quién es uno. Por eso me mantuve callado, no hablé, y esperé que la Justicia actuara, que la chica declarara, que tenía todo su derecho de hacerlo cuando se le ocurriera”, dijo a América TV Coppola. Mientras que Mariano Israelit se limitó a agradecer a sus abogados y confirmar su inocencia: “Me deslinda totalmente de la participación y responsabilidad hacia mi persona, quedó clara mi total inocencia”, manifestó.