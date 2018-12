Cecilia Zabala: Ser aire fresco, también en diciembre

“Es cierto que en esta época la gente piensa en las fiestas, pero lo hago gracias al apoyo del mecenazgo y es como aportar nuestra pequeña banderita frente a esas sensaciones raras que tenemos los argentinos en diciembre”, explica a POPULAR y amplía a propósito del particular mes. “Están los balances, pero también pasan cosas. El arte es nuestra forma de resistencia frente a todo lo no tan lindo que sucede”.

Aire Soy iba a ser DVD, pero terminó convirtiéndose en un disco que Zabala lanzó desde su canal de youtube. “Es que las redes te obligan a cambiar todo el tiempo. Por eso dejamos pendiente un segundo disco que iba a estar incluido. En este sentido, a mi no me asusta esperar. He grabado y editado Violeta (dedicado a Parra) años más tarde. Más que una entrada, el disco clásico sirve para que la gente lo escuche y luego tocar adónde llegues”.

Girar es casi su ley de principios. De hecho, en su última travesía por Estados Unidos, recibió una noticia crucial. “Apenas comencé supe que estaba embarazada, así que mi hijo me acompañó durante las 26 presentaciones”. Fiel a su espíritu viajero, con el pequeño Ulises señalan a mayo de 2019 como próximo destino europeo. Cecilia acepta su influencia incluso al proyectar sus próximas composiciones. “Todo estímulo se modifica y es enriquecedor, creo que este es un tipo de bisagra en donde nada volverá a ser igual y que te marca profundamente”, comenta. Difícil no asociar su reflexión a la de Bill Murray con Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio. “Es un tiempo más intenso y de contactos, por eso estoy dejando fluir las músicas que surgen en ese momento”, asume convencida.

Quien forjó buena parte de su carrera como solista, destaca esta retrospectiva que comparte con Mario Gusso (batería y percusión), Mariano Martos (bajo) y Emiliano Alvarez (vientos). El disco Presente Infinito, distingue el espíritu del fallido DVD, aunque el trabajo pudo más que el proyecto. “Mágicamente sucedieron otras cosas y con el correr del tiempo te das cuenta que estaba bien. Canciones que he tocado sola las arreglamos con miradas nuevas, se redescubren de otro modo”, admite.

Tal percepción representa para Zabala, algunas de las modificaciones que, por ejemplo, demoraron el lanzamiento hasta diciembre. Es que la cantante se ajusta a las señales. “Me parece que la vida se trata de eso, las cosas que te pasan hacen que todo lo que parecía de una manera, sea de otra. Está bueno tener esta sensación de parar, agradecer y valorar y a la vez. Prepararte para lo que sigue, sabiendo que no tiene sentido correr”. Ulises, como el de Homero, empieza a dejarle sus enseñanzas.

